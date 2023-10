Ökonomin: 'Frauen oft in schlecht bezahlten Berufen'

Am 31. Oktober ist Equal Pay Day. An diesem Tag werden Männer in Österreich das Einkommen verdient haben, für das Frauen noch bis zum Jahresende arbeiten müssen.Konkret arbeiten Frauen in Österreich 62 Tage gratis. Österreich ist im EU-Vergleich Schlusslicht was gleiche Bezahlung betrifft, berichtet das"Ö1-Morgenjournal". Erst im Sommer ist eine EU-Richtlinie für mehr Lohntransparenz in Kraft getreten.Diese gilt ab 150 Beschäftigten.

"Es herrschen immer noch streng konservative Normen, welche Arbeit von welchem Geschlecht gemacht wird. Ein weiterer Grund ist, dass Kinderbetreuung nicht flächendeckend verfügbar ist und deshalb Frauen öfter Teilzeit arbeiten.

Sind die Strafen für Tierquälerei in Österreich nicht hoch genug?Zwei Jahre und zehn Monate Haft für einen Bauern, der seine Rinder gequält hat - dieses Urteil, verhängt in Deutschland infolge des Allgäuer Tierschutzskandals, ist mittlerweile rechtskräftig...

