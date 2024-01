Öffentliche Hand übernimmt Prüfungsgebühren für Meister- und Befähigungsprüfungen

Die Prüfungsgebühren der Meister- und Befähigungsprüfungen werden seit Jahresbeginn von der öffentlichen Hand gedeckt. Je nach Beruf und Prüfungsaufwand sind die Kosten unterschiedlich hoch. Schon vor drei Jahren habe man mit der Eintragungsfähigkeit des Meistertitels ein Zeichen für die Bedeutung des dualen Ausbildungssystems gesetzt. Mit der aktuellen Maßnahme wolle man dieses Zeichen verstärken.

Wer im Jahr 2024 oder in den darauffolgenden Jahren seine Berufsausbildung mit einer Meister- bzw. Befähigungsprüfung abschließt, muss die Prüfungsgebühren nicht mehr selbst bezahlen. Das gab Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) kurz vor Jahresende bekannt





noen_online » / 🏆 15. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Putin verdammt Regierung in der UkraineRusslands Präsident Wladimir Putin hat die Führung der Ukraine als 'Idioten und Neofaschisten' bezeichnet. 'Sie sind völlig verrückt geworden, oder um es einfacher auszudrücken, sie sind völlig unverfroren geworden', sagte Putin mit einem Glas Sekt in der Hand bei einem Treffen im Kreml mit in der Ukraine kämpfenden russischen Militärs.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Signa-Pleiten werden Auswirkung auf den Immobilienmarkt habenDie Signa-Pleiten werden Auswirkung auf den Immobilienmarkt haben, ist IHS-Chef Bonin überzeugt. Die Auswirkungen bei den Banken werden sich in Grenzen halten, aber es werde Leerstände geben. Durch die kräftigen Lohnsteigerungen werde der private Konsum ein zentraler Treiber des Aufschwungs im nächsten Jahr sein.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Unterstützung für die Ukraine bröckeltDie Unterstützung für die Ukraine bröckelt – und ohne sie werde das Land untergehen, sagen Beobachter. Ein Militärstratege analysiert die Situation.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Gesundheitsreform im Nationalrat: Opposition fordert mehr GeldLange wurde um die Gesundheitsreform gerungen, nun soll sie im Nationalrat beschlossen werden. Am Mittwoch werden die Abgeordneten über die Regierungspläne debattieren. Schon im Vorfeld hatte die Opposition allerdings ihre Kritik an der Reform geäußert. Zum einen wird mehr Geld gefordert, zum anderen beklagt, dass Steuergeld verpulvert werde.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

„Heikle Frage“ in Ukraine: Militär fordert 500.000 weitere SoldatenDas ukrainische Militär fordert nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj die Mobilisierung von 450.000 bis 500.000 zusätzlichen Soldaten. Militärs und Regierungsvertreter würden diese heikle Frage erörtern, sagte Selenskyj auf einer Pressekonferenz in Kiew. Das Parlament werde sich dann damit befassen.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Wo du an den Feiertagen einkaufen kannst'Heute' hat die Liste der Shops, die auch zu Weihnachten offen haben – alle Details zu den Öffnungszeiten vom 24. bis 26. 12.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »