Offenbar Brandanschlag auf jüdischen Teil des Wiener Zentralfriedhofs

In der Halloween-Nacht dürfte im jüdischen Teil des Wiener Zentralfriedhofs (4. Tor) ein Feuer gelegt worden sein. Die Zeremonienhalle war beinahe vollständig ausgebrannt, als am Mittwoch um kurz nach 8 Uhr die alarmierte Berufsfeuerwehr eintraf. Das Feuer war in einem Nebenraum ausgebrochen. Die Einsatzkräfte löschten noch vorhandene Glutnester. Das Gebäude wurde vorübergehend behördlich gesperrt. Es gebe erheblichen Sachschaden.

Die Brandursache war zunächst unklar, die Landespolizeidirektion sowie des Landeskriminalamtes begannen mit Ermittlungen. Der Besuch der Gräber war ungehindert möglich. Noch bevor die Polizei die Öffentlichkeit informierte, hatte, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), auf Twitter (X) geschrieben, dass „am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs ein Brand gelegt wurde. Der Vorraum der Zeremonienhalle ist ausgebrannt.

„Ich verurteile den Anschlag auf den jüdischen Friedhof in Wien auf das Schärfste“, twitterte Bundeskanzler (ÖVP). „Antisemitismus hat keinen Platz in unserer Gesellschaft und wird mit allen politischen und rechtsstaatlichen Mitteln bekämpft. Ich hoffe, die Täter werden rasch ausgeforscht.“Auch Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) zeigte sich entsetzt: „Der antisemitische Brandanschlag am Zentralfriedhof ist ein weiterer Akt vollkommen inakzeptabler Aggression auf die Sicherheit jüdischen Lebens in Österreich“, er verurteile die Tat „auf das Schärfste“. headtopics.com

„Die Nachricht über den Brand im jüdischen Teil des Zentralfriedhofs erschüttert mich zutiefst“, schrieb auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) auf der Plattform X. „Ein friedliches und respektvolles Zusammenleben hat in unserer Stadt oberste Priorität. Es ist unsere historische Verpflichtung, jüdisches Leben und jüdische Institutionen zu schützen.

