ÖFB-Star Kalajdzic muss am Heiligen Abend spielen

Erstmals seit 28 Jahren wird in der englischen Premier League am Heiligen Abend wieder ein Fußballspiel ausgetragen. Die ursprünglich für den 23. Dezember angesetzte Partie zwischen den Wolverhampton Wanderers und dem FC Chelsea wird nun einen Tag später um 13.00 Uhr Ortszeit angepfiffen, wie die Liga mitteilte.

Am traditionellen"Boxing Day", dem 26. Dezember, stehen fünf Partien auf dem Programm. Auch zu Silvester und Neujahr wird in England gespielt.

