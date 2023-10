ÖFB-Frauen: Den Biss gefunden, Portugal den Zahn gezogen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:uhrmann-Truppe wahrt dank Fighterqualitäten in Hälfte zwei die Chance auf einen Verbleib in der höchsten Klasse der Nations League.

Erst flau, dann furios: Eine Steigerung nach der Pause bescherte Österreichs Fußballfrauen in der Nations League im dritten Anlauf den ersten Sieg. Die Österreicherinnen setzten sich am Freitag in Altach gegen Portugal nach Startschwierigkeiten dank einer überzeugenden zweiten Hälfte mit 2:1 (0:0) durch. Ein Eigentor (63.) und ein Treffer von Barbara Dunst (69.) brachten drei Punkte und damit deutlich verbesserte Chancen auf einen Verbleib in der höchsten Liga A.

Es war sehr, sehr wichtig, dass wir da heute drei Punkte holen. Die Mädels haben gefightet, unsere Mittelfeldspielerinnen im Zentrum sind abnormal viel gelaufen und haben versucht jeden Zweikampf irgendwie zu gewinnen. Das war wieder eine super Kollektivleistung.Die Österreicherinnen hatten Glück, mit einem 0:0 in die Pause zu gehen."Wir haben uns in der ersten Halbzeit sehr schwer getan. Umso besser haben wir die Pause genutzt“, weiß die Wr. headtopics.com

Kurzum: Nach Seitenwechsel waren die Austro-Ladies deutlich besser im Spiel. Warnschüsse von Dunst (48.) und Höbinger (50.) fanden ihr Ziel nicht. Die erste ÖFB-Großchance vergab Laura Feiersinger: Campbell hatte für die AS-Roma-Legionärin aufgelegt, die schoss aber am linken Eck vorbei (57.). Drei Minuten später musste sich Portugals Torfrau Patricia Morais bei einem Schlenzer von Dunst gehörig strecken.

