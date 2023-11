ÖFB-Cup: Zweitligist St. Pölten eliminiert Austria Lustenau

In der Bundesliga wartet die Lustenauer Austria nachwievor auf den ersten Saisonsieg, im Pokalbewerb hatte die Mader-Elf an Allerheiligen auswärts beim SKN St. Pölten die Chance auf den Einzug ins Cup-Viertelfinale. Am Ende verließen Gmeiner & Co den Rasen aber erneut mit hängenden Köpfen.

Effiziente Gastgeber Die Sticker versuchten die Kontrolle in der niederösterreichischen Landeshauptstadt zu übernehmen, während sich die Gastgeber aufs Kontern verlegten. St. Pölten ging durch Barlov in Front (19.), in weiterer Folge zeigte sich die Verunsicherung der Lustenauer auf ganzer Ebene. Monzialo stellte sechs Minuten später auf 2:0, Helac im Tor der Sticker war zum zweiten Mal bezwungen.

Während St. Pölten ungemein effizient blieb und Barlov mit seinem zweiten Treffer des Abends noch vor der Pause auf 3:0 erhöhte, haderten die Gäste mir ihrer Chancenauswertung. Einmal verhinderte die Stange einen Torerfolg (29.), in Minute 34 ließ Frederiksen einen Sitzer aus. headtopics.com

Sinnbildlich sollte es auch nach dem Seitenwechsel weitergehen, zehn Minuten nach Wiederbeginn bugsierte Grujcic die Kugel nach einem Stanglpass ins eigene Netz - 0:4. Danach war die Luft aus dieser Partie draussen, der negative Schlusspunkt aus Sicht der Lustenauer war dann noch ein verschossener Elfmeter von Cisse (84.).

Am Ende blieb es beim 4:0 für die"Wölfe" aus der niederösterreichischen Landeshauptstadt, damit prolongierte die Mader-Elf ihren aktuellen Negativlauf. Bereits am Samstag geht es für die Lustenauer in Wien gegen die Austria in der Bundesliga weiter. headtopics.com

