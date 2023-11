ÖFB-Cup: Austria musste beim Aufstieg gegen Klagenfurt zittern

des Bewerbes einzogen. Der Beginn aber gestaltete sich zerfahren und ungeordnet, auch weil viele Akteure auf dem nassen und schnellen Geläuf immer wieder eine Rutschpartie hinlegten, kaum ein Spielfluss zustande kam.

Mit der ersten wirklich schönen Aktion gingen die Wiener in Führung. Über Potzmann, Ranftl und Fischer landete der Ball bei Asllani, der mit einem Schupfer Goalie Menzel bezwang (24.). Hätte Gruber, seines Zeichens violetter Torjäger, wenig später aus 18 Metern unbedrängt ins Tor und nicht auf die Tribüne getroffen, die Partie wäre wohl frühzeitig vorentschieden gewesen.

