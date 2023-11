Oed: Kindergarten braucht erneut einen Zubau

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Vizebürgermeister Martin Kattner, Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer und geschäftsführender Gemeinderat David Kalteis vor dem Kindergartenzubau in Oed, der nun aufgestockt werden soll. rst im September des Vorjahrs ist der Zubau zum Oeder Kindergarten in Betrieb gegangen und dennoch droht 2024 schon wieder Platzmangel. Die Volksschulgemeinde hat daher einen weiteren Zubau beschlossen.

Grund für den Platzmangel sind unerwartet viele Geburten im Vorjahr, aber auch die vom Land verordnete kleinere Zahl von Kindern in den Gruppen, sowie die Zusicherung, dass ab Herbst 2024 jedes zweijährige Kind einen Kindergartenplatz erhält. Wir hatten im Vorjahr 30 Geburten in Oed-Oehling, davon kamen mehr als die Hälfte in Oed zur Welt, obwohl der Ortsteil nur halb so groß ist wie Öhling“, berichtet Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer. headtopics.com

Das Land hat die zusätzliche Gruppe schon genehmigt. Insgesamt wird es dann in der Gemeinde sieben geben, vier in Oed und drei in Öhling (sowie eine Tagesbetreuung für Kleinkinder). Geplant ist, den Zubau um eine Kleinkindgruppe aufzustocken. „Zum Glück haben wir das Gebäude so ausgelegt, dass das statisch möglich ist“, sagt die Bürgermeisterin. Die Photovoltaik-Anlage wird abgebaut und dann am neuen Dach wieder installiert.

„Bauherr des Projekts ist die Volksschulgemeinde Oed-Oehling/Wallsee-Sindelburg. Denn auch aus Wallsee besuchen einige Kinder den Kindergarten in Oed. Die Gemeinden werden den Zubau nach dessen Fertigstellung von der Volksschulgemeinde mieten und auf diese Weise die Kreditraten zurückzahlen“, berichtet Vizebürgermeister Martin Kattner, Obmann der Volksschulgemeinde. headtopics.com

