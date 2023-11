Obritzberg: Fahrzeuglenkerin kollidierte mit Baum

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ergangenen Freitag wurden die Feuerwehren Obritzberg, Ambach, Karlstetten und Herzogenburg zu einer Pkw-Bergung gerufen. Eine Lenkerin aus dem Raum St.Pölten war mit ihrem Pkw von Obritzberg nach Winzing unterwegs und verlor aus noch nicht geklärter Ursache die Kontrolle über ihren Pkw. In weiterer Folge kollidierte sie mit einem Baum. Die Einsatzkräfte sorgten für die Absicherung des Unfallsorts und sicherten die Stelle ab. Die verunglückte Lenkerin wurde vom Rettungsdienst versorgt und ins Spital nach St.Pölten gebracht.

