Obmann Eder legte nach 21 Jahren sein Amt zurück

Nach der Jahreshauptversammlung: Matthias Eichhorn, Obfrau Kerstin Weinstabl, Kapellmeister Thomas Atzenhofer, der scheidende Obmann Wolfgang Eder, Werner Kohout und Obmann Florian Klem. ei der Jahresversammlung des Musikvereins Viehdorf am Sonntag legte Obmann Wolfgang Eder nach 21 Jahren sein Amt nieder. Er prägte in dieser Zeit den Verein maßgeblich und setzte zahlreiche bemerkenswerte Akzente.

Rückblickend auf seine Amtszeit führte Wolfgang die Anwesenden durch die Höhepunkte seiner Ära. Mit seiner Leidenschaft für die Musik machte er den Musikverein bis über die Dorfgrenzen hinaus bekannt. Für seine Verdienste wurde er mit der silbernen Ehrennadel des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes von Bezirkskapellmeister Robert Wieser geehrt. Als Dank und Anerkennung des Musikvereins wurde ihm auch ein Marsch komponiert. headtopics.com

Bei der Neuwahl wurden Kerstin Weinstabl und Florian Klem als neue Obleute gewählt. Beide sind seit vielen Jahren aktive Mitglieder des Vereins und freuen sich auf ihre zukünftigen Aufgaben. Den Tag rundete ein gemütlicher Ausklang ab, bei dem die Mitglieder des Vereins, Ehrengäste und Gäste gemeinsam auf eine erfolgreiche Amtszeit von Wolfgang Eder anstießen und voller Vorfreude auf die kommenden Jahre blickten.

