Oberösterreich und der Gemeindebund würden konkrete Zielvereinbarungen für mehr Bodenschutz „weiterhin vehement torpedieren“, kritisiert Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Beim Gemeindebund hingegen wirft man den Grünen Blockade vor.schießt sich beim Bodenverbrauch auf das Land Oberösterreich und den Gemeindebund ein. Diese würden konkrete Zielvereinbarungen für mehr Bodenschutz „weiterhin vehement torpedieren“.

2022 wurden in Österreich täglich etwa 13 Hektar Acker- und Naturflächen versiegelt, verbaut und planiert. Schon länger laufen Verhandlungen zwischen Bund, Ländern, Städten und Gemeinden zu einer Bodenschutzstrategie, mit der der Flächenverbrauch eingedämmt werden soll.

Weiterlesen:

DiePressecom »

Grünen-Chef kritisiert Oberösterreich und Gemeindebund wegen BodenverbrauchWerner Kogler, der Chef der Grünen und Vizekanzler, kritisiert das Land Oberösterreich und den Gemeindebund wegen ihrer Ablehnung konkreter Zielvereinbarungen zum Bodenschutz. Der tägliche Flächenverbrauch von Acker- und Naturflächen in Österreich beträgt etwa 13 Hektar. Verhandlungen zur Eindämmung des Flächenverbrauchs laufen bereits seit längerem, jedoch konnten bisher keine konkreten Ziele vereinbart werden. Das Land Oberösterreich und der Gemeindebund werden dafür verantwortlich gemacht. Weiterlesen ⮕

Oberösterreich:Video zeigt brutale Hundeabrichtung, Verbot wird geprüftDie Pfotenhilfe veröffentlichte Aufnahmen, der Landesrat lässt die Schutzhundeausbildung für private Halter „gründlich durchleuchten“. Weiterlesen ⮕

Zwei Raser verursachten Unfall und filmten das Drama auch nochIn Oberösterreich war die Landesstraße im Bezirk Wels/Land für längere Zeit gesperrt. Weiterlesen ⮕

Alfred Riedl gegen Johanna Mikl-Leitner: Entfremdung in SchwarzMikl-Leitner bleibt dabei, dass die Optik der Grundstücksdeals eine schlechte sei. Im Gemeindebund wird überlegt, wie eine Ablöse an der Spitze passieren könne. Weiterlesen ⮕

Erdreich brach ein – furchtbare Nachricht aus SpitalVor zehn Tagen kam es in Oberösterreich zu einer Tragödie. Auf einer Baustelle brach das Erdreich plötzlich ein, ein Arbeiter wurde verschüttet. Weiterlesen ⮕

Staats- und Regierungschefs fordern humanitären Zugang nach GazaIn einer Gipfelerklärung betonen die EU-Regierungschefs das Recht Israels zur Selbstverteidigung und fordern gleichzeitig einen sicheren humanitären Zugang nach Gaza. Die Kriege in der Ukraine und Nahost zeigen die Abhängigkeit der Europäer von den USA. Grünen-Chef Kogler kritisiert den Bodenverbrauch in Oberösterreich. Laut den USA werden russische Soldaten bei Befehlsverweigerung exekutiert. Bundespräsident Van der Bellen spricht sich gegen Antisemitismus und Hass aus. Weiterlesen ⮕