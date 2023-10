ÖBB bestraft Pendlerin für Umweg

) von Bad Vöslau (Niederösterreich) in die Hauptstadt und geht dort ihrer Arbeit nach. Mitte Oktober ging ihr Heimweg jedoch gehörig schief, denn: Ihr Zug fuhr nicht, weshalb sie eine andere Strecke wählte. Dort kassierte sie dann eine 105-Euro-Strafe.Statt einer Direktfahrt nach Bad Vöslau fuhr Agatha einen Umweg, um nicht ewig in Wien auszuharren.

Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at! Die Pressestelle der ÖBB stellt klar:"Die nächstmögliche Direktverbindung wäre 30 Minuten später gewesen. Der Fahrgast hat jedoch stattdessen eine Verbindung mit Umstieg in Leobersdorf genutzt. Wenn nur ein Ticket bis Bad Vöslau gekauft wurde, war dieses auf der Strecke nicht gültig.

Weiterlesen:

Heute_at »

ÖBB-Großeinsatz:70-Jährige war mit Auto fast zwei Kilometer auf Gleisen unterwegsDie Seniorin kam mit einem Schock davon, die ÖBB mussten aber Teile des Vorarlberger Schienennetzes sperren. Weiterlesen ⮕

Versicherer setzt im Klimawandel auf Holzbau für eine kühlere Stadt„Wir haben um 2000 Quadratmeter mehr Platz“, freut sich Isolde Stieg, Vorständin der Tiroler Versicherung: „Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ihren Schreibtisch und sollen sich an ihrem Arbeitsplatz wohl fühlen.“ Weiterlesen ⮕

„Österreich“ hat nun eine „Gesamt-Chefredaktion“Die Mediengruppe Österreich, zu der die Tageszeitung „Österreich“ und der Gratiszeitung „oe24“ gehören, hat eine neue Organisationsstruktur. Gesamt-Chefredakteurin ist Daniela Bardel. Weiterlesen ⮕

Yasmine M‘Barek: „Eine Gesellschaft bekommt immer die Proteste, die sie verdient“Das Ziel von Protest muss eigentlich sein, Menschen mitzunehmen, sagt die deutsche Journalistin und Autorin Yasmine M’Barek. Wie steht es um die Protestkultur in ihrem Land? Und wie gehen... Weiterlesen ⮕

Wieso konservative Parteien eine Zukunft habenWarum es auch in dreißig, vierzig Jahren noch konservative Parteien geben wird? Weil sie dem menschlichen Bedürfnis nach schmerzloser Veränderung Rechnung tragen. Weiterlesen ⮕

Eine unvergessliche Ballnacht in AmstettenUnter dem Titel „euphoria – a night to remember“ ging am Wochenende der Ball der HLW und ALW der Wirtschaftsschulen Amstetten über die Bühne. Weiterlesen ⮕