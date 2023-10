ÖAMTC eröffnet Fahrrad-Stützpunkt in St. Valentin

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Johann Hintersteiner, Anita Hagler Anita, Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr, Werner Schachafellner (Leitung Bauamt), Lothar Hasenleithner, Johann Dornmayr (Radlobby) und Johannes Biringer (ÖAMTC) feierten die Eröffnung.Der neue ÖAMTC Fahrrad-Stützpunkt in St.

Immer mehr Menschen nutzen für ihre täglichen Arbeitswege und in ihrer Freizeit das Fahrrad als Fortbewegungsmittel. Um den Trend zur aktiven und nachhaltigen Zweiradmobilität weiter voranzutreiben, braucht es Anreize und die richtigen Maßnahmen. headtopics.com

Johannes Biringer, Stellvertretender Leiter des Stützpunktes Amstetten ergänzt: „An unseren Fahrrad-Stützpunkten können Radfahrende kleinere Pannen unmittelbar und kostenlos selbst beheben. Unser neuer Fahrrad-Stützpunkt in St. Valentin soll die aktuelle Rad-Infrastruktur stärken.

Die ÖAMTC Fahrrad-Stützpunkte sind eine Erweiterung der breiten Palette an Club-Services für Radfahrende: Dazu zählen etwa der kostenlose Fahrrad-Check, das Fahrrad-Service und die Überprüfung von gebrauchten E-Bike-Akkus an den ÖAMTC-Stützpunkten, mobile Pannenhilfe für Fahrradfahrende, kostenlose E-Bike-Kurse in zahlreichen Gemeinden oder auch das vielfältige Fahrrad-Sortiment in den ÖAMTC-Shops an den Stützpunkten. headtopics.com

