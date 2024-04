Ö3-Moderator Robert Kratky wendet sich in emotionalem Instagram-Video an seine Anhänger

📆 03.04.2024 18:19:00

📰 Vorarlberg ⏱ Reading Time:

20 sec. here

12 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 46%

Publisher: 51%

Nachrichten Nachrichten

Nach der Enthüllung seines Gehalts und der darauf folgenden Kritik sowie Drohungen hat sich Ö3-Moderator Robert Kratky in einem emotionalen Video auf Instagram an seine Anhänger gewandt. In einem emotionalen Instagram-Video richtete er Dankesworte an seine Fans und Follower für ihre Unterstützung in diesen turbulenten Zeiten.

Ö3-Moderator, Robert Kratky, Gehalt, Kritik, Drohungen, Instagram, Anhänger, Dankesworte, Unterstützung, Turbulent