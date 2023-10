Nur wenige Wiener Radler nutzen Rechtsabbiegen bei Rot

Nur die wenigsten Radfahrenden in Wien nutzen das Rechtsabbiegen bei Rot, wie eine ÖAMTC-Bilanz zeigt. Verkehrsexperte David Nosé betonte am Montag im Ö1-Morgenjournal, „dass von den 2.200 Radfahrern, die wir uns angesehen haben und die wir beobachtet haben, nur zwölf Prozent die neue Regelung in Anspruch nehmen konnten“. Eine entsprechende österreichweite Gesetzesnovelle war vor mehr als einem Jahr in Kraft getreten.

Zwischen August und Oktober 2023 haben die Verkehrsexpertinnen und -experten des Mobilitätsklubs an neun ausgewählten Kreuzungen in Wien beobachtet, wie die neue Regelung umgesetzt wird. Es habe sich gezeigt, dass von rund 2.200 beobachteten Radfahrenden nur 442 (20 Prozent) Rechtsabbieger gewesen seien. Davon seien wiederum 180 Personen (41 Prozent) bei Grün nach rechts abgebogen.

In Ländern wie Frankreich, Belgien, Dänemark, der Schweiz und den Niederlanden gilt das Rechtsabbiegen bei Rot schon länger. Für Radfahrerinnen und -fahrer verringern sich dabei in erster Linie Wartezeiten, betonte der ÖAMTC. Das sei auch im Sinne des Klubs, wurde in einer Aussendung mitgeteilt. In Österreich gilt die Novelle der StVO seit 1. Oktober 2022. headtopics.com

