Nur mehr vier kWp: Wo im Bezirk Melk die PV-Einspeisung begrenzt wird

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

mmer mehr Photovoltaikanlagen im Bezirk bringen das Stromnetz an due Belastungsgrenze. Einspeisung wird daher mancherorts gedrosselt. Neue Photovoltaik-Anlagen sprießen derzeit im gesamten Bezirk wie die sprichwörtlichen Schwammerln auf den Gebäudedächern. Mit der Errichtung und der damit verbundenen Stromerzeugung stoßen aber die vorhandenen Stromnetze immer mehr an ihre Grenzen.

Besonders betroffen von der Begrenzung der PV-Einspeisung für Haushaltskunden mit vier kWp ist derzeit die Region westlich von Würnsdorf im Gemeindegebiet von Pöggstall und der Bereich nördlich von Persenbeug. headtopics.com

Auslöser für diese Begrenzung ist laut Netz Niederösterreich der massive Anstieg von Photovoltaik-Anlagen und Wärmepumpen, die die Netze an ihre Kapazitätsgrenzen bringen. Alleine im Bezirk Melk gab es in diesem Jahr bereits 1.350 Fertigmeldungen von neuen PV-Anlagen. Das sind noch einmal mehr als doppelt so viele wie im Vergleichszeitraum des Rekordjahres 2022.

Wichtig sei aber auch, wie Kovarik betont, dass Kunden ihre PV-Anlagen, auch Balkonmodule, melden und sich an die Begrenzung halten. „Was passieren kann, wenn PV-Anlagen nicht gemeldet und die Begrenzungen nicht eingehalten werden, zeigte erst ein Stromausfall in Steyr“, erklärt Kovarik.Um eine Verbesserung der Situation zu erzielen, soll das derzeit in Planung befindliche Umspannwerk Yspertal für neue Kapazitäten sorgen. headtopics.com

Bezirk Melk: Hier weihnachtet es schon (sehr) baldIm November warten bereits die ersten Vorweihnachtsboten im Eventkalender. Der große NÖN-Überblick. Weiterlesen ⮕

Diner Historique im Stift MelkDas 265. „Diner Historique“ im Stift Melk wurde vom Berghotel Tulbingerkogel-Team zubereitet und aufgetragen. Weiterlesen ⮕

Bezirk Tulln: Neuwahlen bei LandjugendNach der jährlichen Wahl im Landjugend-Bezirk Tulln leiten nun Jakob Feiertag und Theresa Zöchbauer den Verein. Weiterlesen ⮕

Bezirkstagung:Der im Bezirk Murau 3800 Mitglieder starke Kameradschaftsbund sucht neuen ObmannEnde Oktober wurde zur ÖKB-Bezirkstagung geladen. Im Bezirk Murau zählt man aktuell 3864 Mitglieder. Obmann Manfred Pfandl wird bei der kommenden Wahl nicht mehr antreten. Weiterlesen ⮕

Frauenleiche im Bezirk Zwettl entdeckt: Fahndung im Raum LangenloisIm Raum Arbesbach (Bezirk Zwettl) im Waldviertel ist eine Frauenleiche entdeckt worden. Es besteht der Verdacht auf Fremdverschulden, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager. Weiterlesen ⮕

37 neue Truppmänner im Bezirk LilienfeldAlle angetretenen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr konnten ihre Prüfung mit Bravour bestehen. Weiterlesen ⮕