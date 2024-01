NS-Zeit geraubte Bücher an Wiener Arbeiterkammer restituiert

Was 17 in der NS-Zeit geraubte Bücher, die kürzlich an die Bibliothek der Wiener Arbeiterkammer restituiert wurden, über unseren Umgang mit der Vergangenheit erzählen.Die Kostbarkeiten schiebt Ute Wödl auf einem Rollwagen heran, in säurefreien, hellgrauen Schachteln sind sie verwahrt. Für Wödl, die Bibliotheksleiterin der Wiener Arbeiterkammer (AK), die ihre Arbeitstage umringt von Bücherwänden zubringt, dreht sich an diesem Dezembernachmittag alles um die 17 Bände in den Kartonschachteln.

Ende November restituierte die deutsche Friedrich-Ebert-Stiftung diese 17 in der Nazi-Zeit geplünderten Bücher aus ihren Beständen an die Sammlung in der Wiener Prinz-Eugen-Straße. Es sind Werke vergessener Autoren mit Titeln wie „Das Problem der besten Gesellschaftsordnung“, „Krankenschein gefällig?“ oder schlicht „Arbeiterlesebuch“. In einem der Exemplare findet sich die handschriftliche Widmung „Viktor Adler in Verehrung





