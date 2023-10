„Now and Then“: „Letzter“ Song der Beatles erscheint

In einem Interview mit der BBC hatte McCartney im Sommer ein letztes „neues“ Lied der Beatles angekündigt. Am Donnerstag wurde offiziell bekanntgegeben, dass „Now and Then“ nun bald erscheint.

Basierend auf einer Demoaufnahme von Lennon, dessen Stimme dank modernster KI-Technik von sämtlichen Nebengeräuschen befreit worden ist, stellten McCartney und Starr den Track fertig. Elektrische und akustische Gitarren von Harrison stammen von 1995.Die Geschichte von „Now and Then“ beginnt in den späten 1970er Jahren, als Lennon im New Yorker Dakota Building eine Demoaufnahme mit Gesang und Klavier einspielt.

Damit stelle sich die Frage: Was könnte nun mit dem „Now and Then“-Demo gemacht werden? Dem Team gelang es tatsächlich, die Stimme zufriedenstellend zu isolieren.„Da war sie, Johns Stimme, kristallklar“, wird McCartney in einer Aussendung zitiert. „Es ist ziemlich emotional. Und wir alle spielen darauf, es ist eine echte Beatles-Aufnahme.“ Starr ergänzt: „Noch dichter an das Gefühl, ihn (Lennon, Anm.) wieder bei uns im Raum zu haben, werden wir niemals kommen. headtopics.com

2022 machten sich McCartney und Starr schließlich daran, das Lied zu vollenden. Den Lead-Gesang auf „Now and Then“ teilen sich Lennon und McCartney. Die Gitarrenparts von Harrison stammen vom damals gescheiterten Versuch, den Song für die „Anthology“-Reihe fertigzustellen. Starr und McCartney spielten Schlagzeug und Bass neu ein, „Macca“ fügte „ein von George inspiriertes Slide-Gitarrensolo hinzu“, wie es in der Aussendung heißt.

In den Capitol Studios in Los Angeles wurden Streicher aufgenommen. Produzent Giles Martin und McCartney verwendeten außerdem Original-Background-Gesangsspuren von „Here, There and Everywhere“, „Eleanor Rigby“ und „Because“ und ließen sie in „Now and Then“ einfließen. headtopics.com

