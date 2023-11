Notfallseelsorger Stigler: „Wir sehen uns als Anwälte der Angehörigen“

Sie helfen Menschen bei Unfällen und in schweren Krisensituationen. Solche psychologische Unterstützung bieten auch Kriseninterventionsteams an. Was ist das Spezifikum der Notfallseelsorge?Wir nehmen in Krisensituationen die spirituellen und rituellen Bedürfnisse von Betroffenen und Angehörigen wahr und bieten Gebet und Rituale, auch Verabschiedungen von Verstorbenen direkt am Unfallort an.

Sich noch am Unfallort von einem unerwartet verstorbenen Angehörigen zu verabschieden, ist eine absolute Ausnahmesituation. Wie gehen Sie dabei vor?Wenn es passend ist, zünden wir eine Kerze an, sprechen ein kurzes Gebet, machen ein Kreuz auf die Stirn. Wichtig ist, den Angehörigen Zeit zu geben. Meine letzte Verabschiedung war bei einem Verkehrsunfall.

Als Notfallseelsorger werden Sie mit erschütternden Situationen konfrontiert – vor allem, wenn junge Menschen sterben. Wie damit umgehen?Mich trägt die Überzeugung, dass die Verstorbenen an einem Ort sind, an dem es ihnen gut geht. Beim Einsatz konzentriere ich mich auf die Menschen, die zurückgeblieben sind. Ich versuche, sie behutsam zu begleiten und eine Sprache für das zu finden, was passiert ist. headtopics.com

