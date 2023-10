Nostalgisches Flair: Eine lange Zugfahrt in die Vergangenheit

„Das ist hier ja wie ein historisches Artefakt“, sagt die Abteilsgenossin beim Betreten ihrer Unterkunft mit einem Augenrollen auf Türkisch. Zusammen mit ihrem Mann, beide sind in ihren 60ern, teilen wir uns zu dritt ein Abteil für die nächsten zwei Tage. Dass die restlichen drei Plätze frei sind – eigentlich sind die meisten Abteile im Zug für sechs Personen gedacht –, lässt Vorfreude aufkommen.

Nachdem das Einladen der Autos und Motorräder in die Transportwaggons abgeschlossen ist, ertönt kurz vor zehn Uhr Abend schließlich die Ansage, die zum Einsteigen in den Zug auffordert – und erklärt, dass man bitte doch auf das Gleis auf der gegenüberliegenden Seite hinübergehen soll.

Ab Serbien, wo wir nach der ersten Nacht ankommen, gibt es bei jedem Grenzübergang ausführliche Reisepass-Kontrollen. „Dobro Jutro“. Ein strammer, hochgewachsener Grenzbeamter mit gleichgültiger Miene sammelt die Pässe der Passgiere an der serbischen Grenze ein und nimmt sie, ohne ein Wort zu sagen, nach draußen mit. headtopics.com

Nicht so bei Ismail Güler und Ahmet Vural. Die beiden End-Fünfziger schauen verträumt aus dem Fenster, bevor sie mich mit einem „Kaffee? Den brauchst du nicht zu kaufen, den kriegst du auch bei uns“ Alle vier wohnen in der Gegend von Frankfurt und sind wie die meisten der Zuggäste samt Auto aus Deutschland angereist. Miteinander verbunden sind die beiden Pärchen durch die Heirat ihrer Kinder. „Aber wir sind mittlerweile auch gute Freunde“ betonten sie. Das siebte, oder vielleicht auch schon das achte Mal – so genau kann sich niemand mehr erinnern – macht die Gruppe die Zugreise miteinander. „Eigentlich sagen wir jedes Jahr, dass es das letzte Mal ist.

