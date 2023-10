Norwegischer Skirennläufer Lucas Braathen erklärt überraschend Karriereende

27.10.2023 16:58:00 / Herkunft: noen_online

Der 23-jährige Norweger Lucas Braathen hat überraschend seine Karriere beendet. In einer Pressekonferenz in Sölden gab er an, nicht mehr glücklich zu sein und sich mit dem norwegischen Skiverband NSF über Sponsoring-Richtlinien gestritten zu haben. Braathen gewann in der letzten Saison die Kristallkugel im Slalom und fünf Weltcuprennen.