Norwegischer Skirennläufer Lucas Braathen beendet seine Karriere mit 23 Jahren

Das ist wohl das Paradebeispiel eines Paukenschlags: Lucas Braathen hat gerade eben in Sölden mit sofortiger Wirkung seine Karriere beendet - und das im Alter von 23 Jahren. Einen Tag, bevor die Weltcupsaison mit dem Riesentorlauf der Frauen startet. „Ich trete zurück. Zum ersten Mal seit Jahren fühle ich mich frei. Jeder, der mich kennt, weiß, dass Freiheit eine meiner größten Quellen für Erfolg und Freude ist.

Am Rettenbachferner hatte Braathen vor drei Jahren seinen ersten Weltcupsieg gefeiert, hier endet nun also auch seine Karriere. „Ich habe es meinen Teamkollegen gestern Abend mitgeteilt. Es war schwierig. Es war scheiße, aber es war auch schön. Ich habe nichts als Unterstützung bekommen“, erklärte er. Die endgültige Entscheidung habe er vor ungefähr vier Wochen getroffen., fehlt uns dafür leider Ihre Zustimmung.

