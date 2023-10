Norwegischer Skirennläufer Lucas Braathen beendet überraschend seine Karriere

Nur einen Tag, bevor in Sölden die neue Weltcupsaison beginnt, erlebte der Skiwinter seinen ersten Paukenschlag. Lucas Braathen erklärte am Freitag seine Karriere völlig überraschend für beendet. „Ich bin fertig. Ich habe immer meine Träume verfolgt und das, was mich glücklich macht. Aber in den letzten Monaten war ich nicht mehr glücklich“, sagte der 23-jährige Norweger auf einer Pressekonferenz.

Braathen holte in vergangenen Saison erstmals die Kristallkugel im Slalom. Er gewann fünf Weltcuprennen, darunter den Riesentorlauf von Sölden 2020. Er hätte die Entscheidung schon vor vier Wochen gefällt, erklärte Braathen. „Jetzt bin ich das erste Mal seit sechs Monaten glücklich und ich fühle mich das erste Mal seit Jahren frei.“

Braathen stritt sich zuletzt wegen einer Werbekampagne mit dem eigenen Verband. Der Zwist sei ein Mitgrund für den Rücktritt. Er modelte für die Modemarke „J. Lindberg“ und stieß damit offenbar den NSF vor den Kopf, der von „Helly Hansen“ ausgestattet wird. headtopics.com

