Norwegischer Skirennläufer Braathen tritt überraschend zurück

Mit 23 Jahren verlässt der Norweger nun völlig überraschend die Bühne. In einer kurz anberaumten Pressekonferenz gab Braathen am Freitag in Sölden den Rücktritt bekannt."Ich bin fertig."Dem vorausgegangen waren Streitigkeiten mit dem norwegischen Verband. Exzentriker Braathen hatte seit Sommer einen eigenen Mode-Ausstatter, was der Verband nicht goutierte.

"Ich habe mich fast immer dazu entschieden, das zu tun, was mich am glücklichsten macht", sagt der amtierende Slalom-Weltcupgesamtsieger."Das ist mir wichtig. Zum ersten Mal seit über einem halben Jahr bin ich glücklich. Ich fühle mich frei."

