Nordgaza: Israels Armee erneuert Evakuierungsaufruf

Nach den Worten von Premier Benjamin Netanjahu habe die israelische Armee die „zweite Phase“ im Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen gestartet.Die Ausweitung der Angriffe erfolge „aus der Luft, zu Lande und zur See“, sagte dazu Israels Armeesprecher Daniel Hagari in einem vom Militär in der Nacht zum Sonntag veröffentlichten Video.

Dort könnten die Betroffenen auch „Wasser, Lebensmittel und Medikamente erhalten“, so Hagari, der in diesem Zusammenhang, ohne Nennung weiterer Details, für Montag eine Ausweitung der „humanitären Bemühungen für den Gazastreifen unter der Leitung Ägyptens und der Vereinigten Staaten“ in Aussicht stellte.Netanjahu rechnet indes mit einem „langen und schwierigen“ Kampf gegen die Hamas im Gazastreifen.

Die Terrororganisation Hamas erklärte, sie werde sich mit aller Kraft gegen die israelischen Angriffe zur Wehr setzen. „Die Al-Kassam-Brigaden und alle palästinensischen Widerstandskräfte sind bereit, der israelischen Aggression mit aller Kraft entgegenzutreten und ihre Angriffe zu vereiteln“, teilte die militärische Organisation der Hamas am Samstag mit.Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat Samstagabend von der „zweiten Phase“ des Krieges gegen die Hamas gesprochen. headtopics.com

Nach israelischen Angaben wurden Tunnel, Kampfräume und andere Infrastruktur angegriffen. „Mehrere Hamas-Terroristen wurden dabei getötet“, erklärte das Militär. Zudem sei der Verantwortliche für Luftverteidigung bei der Hamas getötet worden. Asem Abu Rakaba sei an der Planung des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober beteiligt gewesen. „Er hat die Terroristen, die per Gleitschirm nach Israel eindrangen, geleitet.

Die Hamas transportiere in das größte Spital al-Schifa etwa ihre Sprengstoffe, Waffen, Lebensmittel und medizinische Ausrüstung für die eigenen Leute, heißt es im Video. Aus den Aussagen darin geht auch hervor, dass sich Hamas-Mitglieder bei israelischen Angriffen in Kliniken oder Schulen verstecken. headtopics.com

