NÖN.at: Ybbs verkürzt Abstand zu Tabellenführer Lilienfeld

bbs hat den Abstand zu Tabellenführer Lilienfeld wieder verkürzt. Zum Hinrundenabschluss geht's zum Schlusslicht. Der Titelkampf ist wieder offen. Wieselburg hat im Spitzenspiel Leader Lilienfeld geschlagen und Ybbs hat das mit dem Sieg über Absdorf genutzt: Drei Punkte trennen Ybbs jetzt nur mehr von Lilienfeld, mit jeweils zwei Zählern weniger lauern dahinter Wieselburg, Rohrendorf und Gmünd.

Das 5:0 gegen Absdorf war Ybbs' sechster Sieg in den jüngsten sieben Spielen – und er war souverän. Viktor Vondryska glänzte zum dritten Mal in Folge mit einem Doppelpack, den er gleich in der ersten Hälfte schnürte; dazwischen traf noch Dominik Aigner. Nach dem Seitenwechsel machten Manuel Leitgeb und Mario-Tiberiu Dragodan alles klar. Und Ybbs hatte noch etliche Topchancen und zwei Abseitstore. „Wir haben sehr zielstrebig, sehr effizient, sehr schnell gespielt. headtopics.com

Trotz des geschmolzenen Rückstands auf Lilienfeld bleibt Haabs vorsichtig: „Es ist positiv für die Meisterschaft, ich hätte aber trotzdem gerne drei Punkte Vorsprung.“ Als Hinrundenfinish ist Ybbs bei Schlusslicht Herzogenburg zu Gast.

