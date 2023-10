Noch einmal richtig warm: Bis zu 21 Grad ab Sonntag

Jetzt wird es noch einmal richtig warm! Meteorologen sagen ab Sonntag bis zu 21 Grad im Schatten voraus. Schuld ist der Föhn, er sorgt vor allem in den Bergen am Nachmittag für extrem warme Temperaturen, im Zentralraum dürfte es etwas kühler bleiben.

Schon Anfang Oktober wurden neue Rekordwerte verzeichnet: Mit einem Höchstwert von 30,3 Grad wurde in Langenlebarn ein neuer Oktober-Rekord aufgestellt."Der Winddrehung von Südost auf Süd ist es zu verdanken, dass um 15:40 Uhr die 30-Grad-Marke erreicht wurde, kurz vor 16 Uhr kletterte die Temperatur sogar bis auf 30,3 Grad", so UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer damals in einer Aussendung.

Damit sei der Uralt-Rekord vom 4. Oktober 1956, der bei 30,2 Grad aus dem Jahre 1966 datiert, Geschichte. Gemessen wurde dieser Wert in Fußach am Bodensee. Diese Station gibt es inzwischen nicht mehr, bzw. wird jetzt unweit davon am Rohrspitz gemessen. headtopics.com

Auch an einigen anderen Stationen wurden neue Oktober-Rekordwerte erreicht wie etwa auf der Rax mit 22,1 Grad. Hier wurde der bisherige Höchstwert vom 20.10.2012 um exakt 1 Grad überboten.29,4 Grad St. Aegyd am Neuwalde (NÖ)November-Rekorde nicht in Gefahr

Die bisherigen November-Rekorde sind heuer aber ziemlich sicher nicht in Gefahr. Der Blick ins Archiv zeigt: Am 2. November 1968 wurden in Schlins (Vorarlberg) unglaubliche 26,6 Grad gemessen, im Jahr 2015 hatte es in Fürstenfeld in der Steiermark 24,4 GradDas wird viele im Herbst nicht freuen: Hans-Peter Hutter, Public-Health-Experte der MedUni Wien, sieht angesichts der steigenden Corona-Zahlen zwar keinen Grund zur Panik. headtopics.com

Virologe Norbert Nowotny empfiehlt Risikopersonen, sich im Herbst eine Corona-Auffrischungsimpfung zu holen. Bei allen anderen sei das Immunsystem im Prinzip gut aufgestellt. Außerdem bleibe die FFP2-Maske weiterhin ein sicherer Schutz und werde

