„Noch einmal das Leben erleben“ mit der Wunschfahrt

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Werbungnlässlich von Allerheiligen ermutigt das „Samariter-Wunschfahrt“-Team kranke Menschen am Ende ihres Lebensweges dazu, sich sehnlichste Wünsche zu erfüllen.

Die Angehörigen können diese Sehnsüchte – so bescheiden sie auch klingen mögen – oftmals nicht allein verwirklichen. Vor allem dann nicht, wenn Kinder, Jugendliche und Erwachsene ständig auf professionelle medizinische Betreuung angewiesen sind und die Mobilität sehr eingeschränkt ist.

D: Mit Traktorgespann in Hammah mit Baum kollidiert → 83-Jähriger ums Leben gekommenHAMMAH (DEUTSCHLAND): Am Freitagnachmittag, 27. Oktober 2023, kam es gegen 17:45 Uhr in Hammah zu einem Unfall, bei dem ein 83-jähriger Senior verstorben ist. Der Mann aus Hammah befuhr mit seinem Trecker mit Anhänger aus Richtung der Bahnhofstraße den Alten Grenzweg. Weiterlesen ⮕

Jüdische Gemeinschaft in Wien: Ein unbeschwertes LebenIn Wien führt die jüdische Bevölkerung ein unbeschwertes Leben ohne Angst. Orthodoxe Juden prägen das Straßenbild in einigen Straßenzügen der alten Leopoldstadt. Die jüdische Community in Wien ist heterogen und divers. Weiterlesen ⮕

SPÖ will 'leistbares Leben' in der Verfassung verankernAuf ihrem Bundesparteitag in Graz will die SPÖ einen 'Masterplan gegen die Teuerung' beschließen. Weiterlesen ⮕

SPÖ will 'leistbares Leben' in der Verfassung verankernDie SPÖ wirft der Regierung weiterhin mangelndes Engagement gegen die hohe Inflation vor und will auf ihrem Bundesparteitag in Graz einen 'Masterplan gegen die Teuerung' beschließen. Weiterlesen ⮕

Sozial Aktiv, lebmit & bunttex: „Sehe das Ziel noch nicht als erfüllt“Unter Bernhard Schneider entstanden in den 1980er Jahren die sozialökonomischen Betriebe „Sozial Aktiv“ und „lebmit & bunttex“ in Gmünd. Angesichts drohender Kürzungen sprach er mit der NÖN über Anfänge und die Zukunft der Projekte. Weiterlesen ⮕

Buchauer Alm in Schutt und Asche: „Es hätte noch schlimmer kommen können“Am Tag nach dem Großbrand sind die Einsatzkräfte mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Die Brandruine wird zerlegt, um letzte Glutnester zu löschen. Weiterlesen ⮕