Nö: Zwei Verletzte bei Kollision zwischen Pkw und Rettungsfahrzeug bei Artstetten-Pöbring

ARTSTETTEN-PÖBRING (NÖ): Auf der L7255 ereignete sich Freitag Nachmittag, dem 27. Oktober 2023, nahe Nussendorf (Gemeinde Artstetten-Pöbring, Bezirk Melk) ein Verkehrsunfall.

Aus noch unklarer Ursache kollidierten ein Rettungsfahrzeug und ein Pkw geneinsam. Beide Insassen wurden unbestimmten Grades verletzt.DOKU-Niederösterreich

Weiterlesen:

FireWorldAT »

Unfall zwischen Rettungsfahrzeug und PkwBei einem Zusammenstoß zwischen einem Rettungsfahrzeug und einem Pkw kam es zu einer Kollision aus noch ungeklärter Ursache. Weiterlesen ⮕

Verkehrsunfall nahe Nussendorf: Rettungsfahrzeug und Pkw kollidierenBei einem Verkehrsunfall auf der L7255 nahe Nussendorf wurden ein Rettungsfahrzeug und ein Pkw aus noch unklarer Ursache zusammenstoßen. Beide Insassen wurden verletzt. Notarzteinsatzfahrzeug und Notarzthubschrauber im Einsatz. Weiterlesen ⮕

Tirol: Lkw fährt bei Erpfendorf (B 178, Kirchdorf) auf Rettungsfahrzeug auf → vier LeichtverletzteKIRCHDORF IN TIROL (TIROL): Am 25. Oktober 2023 gegen 14:40 Uhr fuhr ein Rettungsfahrzeug auf der Salzburger Straße (B178) von St. Johann in Tirol kommend in Fahrtrichtung Lofer. Weiterlesen ⮕

Rettungsfahrzeug kollidiert mit Lkw in ErpfendorfEin Rettungsfahrzeug musste in Erpfendorf aufgrund eines voranfahrenden Pkw abbremsen und wurde von einem Lkw-Lenker gerammt. Vier Insassen des Rettungswagens wurden leicht verletzt. Die Straße musste für 20 Minuten gesperrt werden. Weiterlesen ⮕

Unfall auf der A9 Pyhrnautobahn - Pkw überschlägt sichEin Pkw kollidierte mit der Betonmittelleitschiene und überschlug sich auf der A9 Pyhrnautobahn. Die Insassen wurden bereits befreit und es gab zum Glück keine Verletzten. Die Autobahn war für eine Stunde nur am Pannenstreifen passierbar. Weiterlesen ⮕

D: Straßenbahn bei Kollision mit Pkw in Dresden ausgegleistDRESDEN (DEUTSCHLAND): Die Spezialisten für Straßenbahnhilfeleistung der Berufsfeuerwehr Dresden wurden kurz nach 22 Uhr des 25. Oktober 2023 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Stadtbahnwagen der Dresdner Verkehrsbetriebe vom Typ NGT 6 und einem Pkw Ford Focus alarmiert. Weiterlesen ⮕