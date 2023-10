Nö: Person aus stark verrauchter Wohnung in Zwentendorf gerettet

Beim Eintreffen der Feuerwehr meldet eine Person, dass der Brand mit einem Feuerlöscher bereits abgelöscht worden sei. Der Einsatzleiter schickte dennoch einen Atemschutztrupp mit einer Löschleitung in die Wohnung vor und fanden eine Person in der stark verrauchten Wohnung.

Sofort wurde die Person ins Freie gebracht und dem Rettungsdienst übergeben. Die gerettete Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum transportiert.DOKU-Niederösterreich

