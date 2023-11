NÖ Nachwuchssportlerin des Monats: Teynor toppt die Konkurrenz

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:rasski-Shootingstar dominiert auf ganzer Linie - als Nummer eins bei der Fachjury und beim Fanvoting krönt sich Lara Teynor zur Nachwuchssportlerin des Monats.

Im Vormonat hat's ganz knapp nicht geklappt. Doch bei der Kür der Nachwuchssportlerin für den September führte an Lara Teynor kein Weg vorbei. Denn einen Monat nach ihrem Gold-Lauf bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Rettenbach legt die Pottschacher Grasski-Läuferin Lara Teynor noch einmal nach - und wie: Die 18-Jährige krönt sich in Cortina d'Ampezzo (Italien) zur Weltmeisterin in der Kombination bei den Erwachsenen.

Am Stockerl in der Gesamtwertung änderte sich nichts. Ganz oben platzierte sich Lara Teynor, gefolgt von Judo-Lady Grabner (21) und dem erst 15-jährigen Kletterer Maximilian Wagner, der bei der U16-Weltmeisterschaft Vierter im Speedbewerb wurde. headtopics.com

Warum die ganze Welt (wieder mal) über uns lacht
Ein Vergleich von einem Wiener Brunnen aus dem Jahr 1902 und einem modernen Vertreter sorgt derzeit im Netz für großen Spott.

