NÖ-Fußballverband unter Zugzwang

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:elten ab sofort weder Verbandsspieler - nach Eigenbauregelung? Das ist eines der Szenarien, mit denen sich der NÖ-Fußballverband nun beschäftigt. ÖFB-Entscheidung setzt die Niederösterreicher unter Druck.

Kurz vor Weihnachten sorgte ein ÖFB-Entscheid in der Causa SKN für ein verbandspolitisches Erdbeben. Die St. Pöltner hatten eine Überprüfung der Verbandsspieler durch den ÖFB durchgesetzt - und bekamen vom Rechtsmittelsenat des Fußballbundes Recht. Die Verbandsspieler-Regel widerspreche nationalem Recht wie auch Europarecht und sei nicht mehr anzuwenden, urteilten die Juristen. Was nun den NÖ-Fußballverband wie auch einige andere Landesverbände unter Zugzwang setz





noen_online » / 🏆 15. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

ÖFB-Campus in der Seestadt kommt fixPrestigeprojekt des Fußballbundes in Wien startet 2024. In Aspern entstehen eine neue Geschäftsstelle, Trainingsplätze und ein Kleinstadion.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Wichtiger Erfahrungsaustausch unter Waldbrandexperten in TirolBeim Treffen der Kommission “Forest Fires” des internationalen Feuerwehrverbandes “CTIF” versammelten sich 24 Experten aus 14 Nationen in Tirol, um über Waldbrandbekämpfung zu diskutieren.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Andreas Huss: 'Das Bewertungsboard soll nicht nach ökonomischen Grundlagen entscheiden'Andreas Huss, Gewerkschafter und Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), äußert sich zu den Problemen in der medizinischen Versorgung und kritisiert das geplante Bewertungsgremium für Medikamente.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

„Es geht nicht um Sex“Andreas Tomaschek, Besitzer des Palladiums in Au, gibt Auskunft, wie sich der Sex- und Saunaclub seit Jahren um die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen kümmert.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Erster Punkt hilft Wölfinnen nicht weiterEine Nullnummer, die keinem weiter hilft. Slavia vergab zu viele Chancen, auf St. Pöltner Seite scheiterte Melanie Brunnthaler am Aluminium. Der Traum vom Viertelfinale? Abgehakt.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Erfolge und Kompromisse der COP28 im DetailDie Klimakonferenz in Dubai beschließt die Abkehr von fossilen Energieträgern, aber nicht deren Ende.

Herkunft: WienerZeitung - 🏆 19. / 51 Weiterlesen »