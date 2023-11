NÖ: Falsche Richterin wollte Seniorin abzocken

Um diesen Artikel lesen zu können, würden wir Ihnen gerne die Anmeldung für unser Plus Abo zeigen.

Falsche Überwachungsbilder: Kärntner Polizei fahndet nach UnbeteiligterDie Polizei sucht Handtaschendiebe. Dabei veröffentlichte sie Fotos einer Frau in einer Bank, die jedoch nichts mit den Verbrechen zu tun hat. Die Behörde spricht von einer „Verkettung... Weiterlesen ⮕

Falsche Befunde: 10.000 Krebs-Abstriche müssen überprüft werdenTauesnde Gebärmutterhalsabstriche müssen nochmals geprüft werden, mehrere Fälle dürftenfalsch klassifiziert und Qualitätsstandards offenbar nicht eingehalten worden sein. Weiterlesen ⮕

– so reagiert der Körper auf falsche GrammatikEine neue Studie der Universität Birmingham hat zum ersten Mal gezeigt, wie gestresst unser Körper reagiert, wenn er falsch verwendete Grammatik hört. Weiterlesen ⮕

Bayern: Hilferufe hörbar → 80-Jährige bei Brand in München aus verrauchter Wohnung gerettetMÜNCHEN (BAYERN): Bei einem Zimmerbrand am frühen Montagmorgen, 30. Oktober 2023, ist am Ravensburger Ring in München-Aubing eine 80-jährige Frau verletzt worden. Die Dame war von der Feuerwehr aus der komplett verrauchten Wohnung gerettet worden. Weiterlesen ⮕

– 39-Jährige mit Kopfschuss getötetGroßfahndung in Niederösterreich nach dem Fund einer toten Frau: Eine Reitstallbesitzerin soll am Sonntag mit einem Kopfschuss getötet worden sein. Weiterlesen ⮕

Sbg: Pkw fährt in Salzburg auf Pferdekutsche auf → 23-Jährige verletztSALZBURG: Am Abend des 29. Oktober 2023 ereignete sich in der Linzer Bundesstraße in Salzburg ein schwerer Verkehrsunfall mit einer Pferdekutsche. Weiterlesen ⮕