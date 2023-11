Nö: Drei Szenarien bei Unterabschnittsübung in Kottingbrunn: BMA, Personenrettung vom Dach, Schadstoffaustritt

Um im Ernstfall genau zu wissen wie der andere Arbeitet, findet einmal jährlich die Unterabschnittsübung für den Unterabschnitt 2, der aus den Freiwilligen Feuerwehren Kottingbrunn, Leobersdorf und Schönau/Triesting und der Betriebsfeuerwehr Innerio Heat Exchanger GmbH besteht, statt.

Da die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bad Vöslau durch ihre eigene Unterabschnittsübung verhindert war, wurde das Hubrettungsfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Traiskirchen-Stadt und der Atemluftcontainer der Freiwilligen Feuerwehr Baden-Weikersdorf mitalarmiert.

emeinsam wurden die Brandmelder auf dem Brandschutzplan gesucht und im Bereich der Garderobe eingeordnet. Unverzüglich wurde die Erkundung in diesem Bereich vorgenommen und schon von außen Rauch wahrgenommen. Ein weiterer Mitarbeiter meldete aufgeregt, dass er mehrere Kollegen vermisst. Der bereits ausgerüstete Atemschutztrupp wurde sofort zur Menschenrettung entsandt. headtopics.com

Szenario 2 – Menschenrettung von Dach Zwei Arbeiter befanden sich während des Blitzeinschlages am Dach und montierten eine Photovoltaikanlage, dies war dem Einsatzleiter aber vorerst noch nicht bekannt. Lediglich ein Hinweis “Rauch am Dach” und eine um Hilfe schreiende Person gaben den Anhaltspunkt, dass auch am Dach ein Ereignis vorlag. Vom Hubrettungsfahrzeug Traiskirchen-Stadt wurde eine Person zur Erkundung entsandt und entdeckte zwei Personen, die nicht mehr gehen konnten.

Anschließend wurde die Person rasch ins Freie gebracht und dort dekontaminiert. Für das Abdichten des Schadstoffcontainers wurde ein Trupp der Freiwilligen Feuerwehr Leobersdorf entsandt. Mittels Abdichtmaterial wurde die Leckage provisorisch abgedichtet. headtopics.com

