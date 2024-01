Nikki Haley: Die ernsthafte Trump-Alternative

Die Republikanerin Nikki Haley gilt als ernsthafte Trump-Alternative. Die Vorwahlen in New Hampshire werden für sie zum Schlüsselspiel. Über eine Frau zwischen den Welten.US-Wahlkämpfe sind klischeebehaftete Märchenwettbewerbe. Jeder Kandidat, jede Kandidatin breitet seine beziehungsweise ihre Geschichte mundgerecht und leicht verständlich vor der Wählerschaft aus. Alles ist eindeutig, Widersprüche sind unerwünscht. Entweder oder.Alleine deshalb nimmt Nikki Haley eine Sonderposition ein.

Sie ist irgendwie widersprüchlich. Kalkuliert und impulsiv, hart und empathisch zugleich. Vor allem aber ist sie eine ernsthafte Alternative für Amerika. Wenn es jemanden gibt, der Donald Trump noch gefährlich werden könnte, dann ist es die 51-jährige Republikanerin. Bereits im November entschied sich auch das mächtige Spender-Netzwerk von Milliardär Charles Koch, Haley als Kandidatin zu finanzieren. Ein Fingerzeig der republikanischen Elite. Bei den Vorwahlen in New Hampshire, wo sie zuletzt in den Umfragen deutlich an Boden auf Trump gut gemacht hat, muss Haley am Dienstag nun zeigen, was sie kan





kleinezeitung » / 🏆 6. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Trump gewinnt Vorwahlen in Iowa mit großem VorsprungDonald Trump hat die ersten Vorwahlen für die Republikaner, den Caucus im US-Bundesstaat Iowa, mit großem Vorsprung gewonnen und mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten. Ron DeSantis und Nikki Haley teilen sich den zweiten Platz.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Die EU und die Auflösung der NationalstaatenDer Autor und Essayist Robert Menasse hält die Auflösung der Nationalstaaten für unausweichlich und die EU für ein avantgardistisches Projekt, dem leider nur eine Katastrophe weiterhelfen kann.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

ÖVP-Mediensprecher Kurt Egger über die ORF-Gebühr und die Zukunft des QualitätsjournalismusIm NÖN-Gespräch erklärt ÖVP-Mediensprecher Kurt Egger, warum die Einführung der ORF-Gebühr notwendig war und wie die Regierung ihren Beitrag zur Medienvielfalt leisten will. Außerdem spricht er über die erfolgreiche Zukunft des Qualitätsjournalismus.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Republikaner wählen Kandidaten in IowaDie Republikaner und Republikanerinnen im US-Bundesstaat Iowa wählen Montag ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin für das Präsidentenamt. Klarer Favorit ist Ex-Präsident Donald Trump – mit Abstand gefolgt von Ex-Gouverneurin Nikki Haley und dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis. Trotzdem hoffen Letztere, dass Iowa für sie zum Sprungbrett wird.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Die Telefonseelsorge hat auch über Weihnachten immer ein offenes Ohr für alle SorgenDie Telefonseelsorge Vorarlberg ist auch über die Weihnachtsfeiertage rund um die Uhr für alle da, die jemanden zum Reden oder einfach nur ein offenes Ohr brauchen.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Die Stärke des europäischen BankensystemsEin Risiko-Vorstand spricht über die Stabilität des europäischen Bankensystems und die Möglichkeit einer neuen Finanzkrise.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »