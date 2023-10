Niederlage für UFC Langschlag gegen SCU Nondorf

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:er UFC Langschlag verlor zu Hause gegen den SCU Nondorf knapp, weil ein ruhender Ball unglücklich den Weg ins Tor fand.

Das erste - und auch letzte - Tor an diesem Nachmittag fiel in Minute 21. Benjamin Steininger legte sich den Ball zu einem Freistoß zurecht und schoss ihn genau in die Mauer. Manuel Hahn war schon in Flugrichtung des Balles unterwegs, der wurde aber so unglücklich abgefälscht, dass er genau im anderen Eck landete. „Passend zu unserer Situation“, schüttelte Langschlag-Trainer Patrick Unterholzer den Kopf.

