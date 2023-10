Nie mehr Rotlicht? Google will für freie Fahrt sorgen

Weniger Staus, rote Ampeln und Stopps: Das Projekt"Green Light" soll den Verkehrsfluss und die Ampeln auf der ganzen Welt effizienter machen.um den ganzen Autoverkehr durch Künstliche Intelligenz zu optimierenGoogle Maps ist in der Lage, Fahrzeugrouten und Geschwindigkeiten zu überwachen und warnt Nutzer vor Änderungen im Verkehr wie Stau.

Die Technologie von Google soll dafür sorgen, dass ein solches Stop-and-Go auf ein Minimum reduziert wird und die Ampeln effizienter schalten."'Green Light' ist in der Lage, Tausende von Kreuzungen gleichzeitig zu analysieren und den Verkehrsfluss durch mehrere Kreuzungen in der Stadt zu verbessern", schreibt Yossi Matias, Vizepräsident im Bereich Technik und Forschung bei Google.

Nicht nur die Ampeln sollen grüner werden, sondern auch die Umwelt. Google betont, dass die verkürzten Wartezeiten zu einem geringeren Spritverbrauch und somit auch zu weniger umweltbelastenden Emissionen führen. In ersten Tests zeigte sich, dass unnötige Stopps um 30 Prozent und die Emissionen dadurch um etwa zehn Prozent reduziert werden. headtopics.com

Der"Magische Radierer" sorgte für großes Erstaunen bei der offiziellen Präsentation der Google-Smartphones. Hier sehen wir warum: Im Bild sind die neuen Pixel-Pro-Modelle, doch das Holzstück im Hintergrund wirkt etwas störend. Wir nutzen den KI-Radierer und …… das Holzstück wird wie durch Zauberhand entfernt! Den Hintergrund füllt die KI entsprechend aus. Doch: Bei näherem Hinsehen erkennt man noch einen leicht dunklen Fleck.

Auto fährt auf Pferdekutsche auf: Kutscherin verletztEin 77-jähriger Mann ist am Sonntagabend mit seinem Auto auf eine langsam vor ihm fahrende Pferdekutsche aufgefahren. Dabei wurde die 23-jährige Kutscherin verletzt und teilweise von der Kutsche überrollt. Die Frau wurde ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Weiterlesen ⮕

Sbg: Pkw fährt in Salzburg auf Pferdekutsche auf → 23-Jährige verletztSALZBURG: Am Abend des 29. Oktober 2023 ereignete sich in der Linzer Bundesstraße in Salzburg ein schwerer Verkehrsunfall mit einer Pferdekutsche. Weiterlesen ⮕

Scharnstein: Abgängiger Pensionist von Feuerwehrkommandant bereits auf Fahrt zur Suchaktion gefundenSCHARNSTEIN. Einen abgängigen Altenheimbewohner hat am Freitagabend in Scharnstein (Bezirk Gmunden) der zu einer Suchaktion alarmierte Feuerwehrkommandant bereits auf der Anfahrt ins Feuerwehrhaus gefunden. Weiterlesen ⮕

Alex Schulman: Fahrt in die VergangenheitAlex Schulman lässt „Endstation Malma“ großteils während einer Zugfahrt spielen. Ungewöhnlich und stark. Weiterlesen ⮕

Radfahrer fährt Fußgängerin nieder und flüchtetIn Dornbirn fuhr am Sonntag gegen eine Radfahrerin. Diese stürzte und verletzte sich am Hinterkopf. Weiterlesen ⮕

Bauer sucht Frau:So viele Bewerber gab es noch nie: Pferdewirtin Nicole aus Zettling fand die LiebeNicole aus Zettling hat bei „Bauer sucht Frau“ einen Partner gefunden. Weiterlesen ⮕