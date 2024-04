Niclas Matthei reagiert auf Stefan Raabs Video

Der für sein spezielles Hobby bekannt gewordene Niclas Matthei reagierte auf Instagram auf ein Video von Stefan Raab. Nun klärt er darüber auf. vor drei Tagen anspielt. Aufgrund der professionellen Machart des Videos und der schnellen Reaktion, vermuten nun viele Userinnen und User, dass der 18-Jährige mit Raab unter einer Decke stecken könnte. Gegenüber 20 Minuten bestreitet das Niclas:"Mit Raab habe ich nichts zu tun. Ich bin keine Kunstfigur von ihm.

" Er habe sich schlicht spontan erlaubt, mit einem nicht ganz ernst gemeinten Video auf den"Raab-Hype" zu reagieren. Das aufwendige Video habe er zusammen mit einer Agentur kurz nach Raabs Publikation abgedreht:"Dank ihnen konnte ich das so schnell bewerkstelligen." Wer diese Agentur war, will Niclas nicht verraten.In dem Video radelt der 18-Jährige durch einen Wald. Das Sujet erinnert klar an Raabs Video. Niclas entdeckt dort ein geparktes Auto mit dem Kennzeichen"SR

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Heute_at / 🏆 2. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schock in neuem Video: So sieht Stefan Raab jetzt ausSeit dem Wochenende werden die Gerüchte um ein mögliches Comeback des Entertainers laut. Nun legt er ein neues Video auf Instagram nach.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

'Anzeigenhauptmeister' spricht erstmals über AngriffParksünder-Schreck Niclas Matthei wurde in Deutschland von Fußballfans attackiert. Mit '20 Minuten' spricht er nun erstmals über den Vorfall.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Parksünder-Schreck Niclas (18) spitalsreif geprügeltDer 18-jährige Niclas Matthei hat Tausende Falschparker in Deutschland angezeigt. Nun wurde er in einem Zug von Fußballfans zusammengeschlagen.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Stadt hebt nur 357 € statt 33.000 € an Strafen einEine TV-Reportage machte ihn berühmt. Doch der Nutzen, den Niclas Matthei der Allgemeinheit bringt, ist um Hundertfaches niedriger als gedacht.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Stadt hebt nur 357 € statt 33.000 € für Strafen einEine TV-Reportage machte ihn berühmt. Doch der Nutzen, den Niclas Matthei, der Allgemeinheit bringt, ist um Hundertfaches niedriger als gedacht.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Parksünder-Schreck Niclas (18) schlägt Hass entgegenSeit der Reportage über Niclas Matthei, der schon Tausende Falschparker angezeigt hat, wird der selbsternannte 'Anzeigenhauptmeister' Ziel von Hass.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »