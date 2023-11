New York:NASA-Sonde nah an Asteroiden 'Dinkinesh' vorbeigeflogen

Die NASA-Sonde "Lucy" hat ihren ersten Asteroiden besucht. Die Sonde sei am Mittwoch in etwa 400 Kilometer Entfernung an dem Asteroiden "Dinkinesh" vorbeigeflogen.Der „Dinkinesh“ mit einem Durchmesser von weniger als einem Kilometer ist der erste von etwa zehn Asteroiden, den die Sonde untersuchen soll.Die NASA-Sonde"Lucy" hat ihren ersten Asteroiden besucht.

Der Vorbeiflug sei hauptsächlich ein Test, ob die wissenschaftlichen Instrumente an Bord der Sonde funktionieren. Ihr eigentliches Ziel sind die Asteroiden des Jupiters.Gestartet war"Lucy" 2021 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida.

Die Jupiter-Trojaner sind Asteroiden, die die Sonne auf derselben Bahn wie der Jupiter umkreisen - ein Schwarm eilt ihm voraus, einer folgt ihm hinterher. Sie gelten als"Fossile der Formierung der Planeten", weswegen sich die NASA von der Mission neue Erkenntnisse über die Entstehung der Planeten und unseres Sonnensystems erhofft. headtopics.com

Der Name der Sonde ist dem Beatles-Song"Lucy In The Sky With Diamonds" entnommen. Der soll aus einem Kassettenrekorder gedröhnt haben, als Forscher 1974 im äthiopischen Afar-Dreieck Teile des Skeletts eines weiblichen Vormenschen entdeckten. Mit dem Fund wurde erstmals bewiesen, dass die Vorläufer des heutigen Menschen bereits vor rund drei Millionen Jahren aufrecht gehen konnten.

Das Fossil - und nun auch die NASA -Sonde - bekamen den Spitznamen"Lucy". Der Grund ist laut NASA einfach:"Genau wie das"Lucy"-Fossil einzigartige Einblicke in die Entwicklung des Menschen lieferte, verspricht die"Lucy"-Mission unser Wissen über die Entstehung der Planeten und des Sonnensystems zu revolutionieren."Hier können Sie sich für Ihr Kleine Zeitung-Benutzerkonto anmelden oder neu registrieren. headtopics.com

