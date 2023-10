Neunkirchens Robert Dreu als Sieger in Langenzersdorf

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Robert Dreu fuhr beim fünften Rennen der Saison seinen ersten Sieg ein.

Der ARBÖ Sparkasse Neunkirchen-Athlet setzte sich mit drei weiteren Fahrern vom restlichen Feld ab und gewann aus der Flutchgruppe heraus die Masters 1-Kategorie. „Ich freue mich außerordentlich, dass Robert Dreu seinen ersten Saisonsieg für den ARBÖ Sparkasse Neunkirchen einfahren konnte, das hat sich nach seinen letzten starken Ergebnissen abgezeichnet“, gratuliert Obmann Johann Bartl, der selbst in der Masters 2-Klasse als Vierter nur knapp am Podest vorbeischrammte.

