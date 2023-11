Neunkirchens Kegel-Damen: Mit Bahnrekord für Schlager eingeschossen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Das Superliga Damen-Team mit Mannschaftsführer Klaus Braun: Julia Huber, Mia-Laura Baumgartner, Monika Lengauer, Eva Sajko, Maja Plavcak, Monika Nguyen, Thi Thu Hong Nguyen und Fiona Steiner.eunkirchens Damen siegen gegen den KSV dank Bestmarke mit 7:1. Gegen Leader BBSV wollen sich Eva Sajko und Co nun auch im Titelkampf zurückmelden. Die Wienerinnen können ihrerseits bereits für eine erste Vorentscheidung sorgen.

Für das anstehende Schlagerspiel gegen den BBSV warfen sich Neunkirchens Damen mit einem Rekord warm. Auf der KSV Sportanlage in der Wiener Rustenschacherallee schafften die Gäste 3.569 Kegel, mehr Holz räumte dort noch kein Damenteam. „Es war eine super Leistung von den Damen. Mit dem Rekord haben sie sich selbst belohnt“, gratuliert Kapitän Klaus Braun: „Im ersten Durchgang haben die Wienerinnen noch große Gegenwehr geleistet. headtopics.com

Diesmal lieferten alle sechs Spielerin ab, gab es keine die abfiel. Mit Eva Sajko (619), Monika Nguyen (613) und Fiona Steiner (602) knackten drei Spielerinnen die 600er-Marke. Keine blieb unter 565. Ob die Leistung beim 7:1-Erfolg die beste Darbietung der Saison war? „Das will ich so nicht sagen. Sie haben alle das gespielt, was sie schon die ganze Saison gezeigt haben. Diesmal hat keine ausgelassen“, analysiert Braun.

Der Druck ist aufseiten der Neunkirchnerinnen. Bei einer Niederlage würde der Rückstand auf Platz eins auf fünf Punkte anwachsen, dann müssten die Bezirkshauptstädterinnen früh in der Saison den Titelkampf für beendet erklären. „So weit denke ich nicht. Wir sind positiv gestimmt, wenn wir die Leistungen der letzten Wochen zeigen, dann bin ich optimistisch, dass wir gewinnen werden. headtopics.com

