Neunkirchen: Grüne pochen auf Schulstraße vor Steinfeld-Schulen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

artei zeigt sich mit aktueller Lösung vor den Steinfeld-Schulen wenig zufrieden und gab eigens Kurzstudie in Auftrag. Stadtchef Herbert Osterbauer (ÖVP) ist über die Forderung überrascht. So einig sich ÖVP und Grüne in vielen Fragen präsentieren, so gehen die Meinungen beim Thema Schulstraße auseinander. Denn während vor der Volksschule Mühlfeld sowie der Allgemeinen Sonderschule eine solche Straße verordnet wurde, gibt es vor der VS Steinfeld lediglich eine sogenannte „Kiss and Go“-Zone. Sprich: In dem Bereich darf nur mehr gehalten, aber nicht mehr geparkt werden. Damit soll ein Verkehrschaos unterbunden werden.

Für Johannes Benda, Klubobmann der Grünen im Gemeinderat, ist das aber zu wenig. „Aus unserer Sicht ist die jetzige Situation nach wie vor nicht befriedigend. Wir brauchen nicht verkehrsgerechte Kinder, sondern kindergerechten Verkehr“, erklärt Benda. headtopics.com

Zugleich widerspricht der Klubchef Ausführungen von Bürgermeister Herbert Osterbauer, wonach mehrere Gutachten zur Einrichtung einer Schulstraße eingeholt worden wären. „Das einzige Schriftstück, das wir kennen, ist das Protokoll einer Verkehrsberatung, welche von der Gemeinde initiiert und von NÖ.Regional durchgeführt wurde und lediglich Empfehlungen beinhaltet“, so Benda, Diskussionen zu dem Thema habe es nicht gegeben.

Das bestätigt auch der angesprochene Vizestadtchef – unterstützt zugleich aber die Forderung seines Parteikollegen Benda. „Ich würde den Straßenzug gerne generell verändern und den Gehsteig verbreitern.“ Die jetzige Lösung sei vor allem nach Schulschluss wenig zufriedenstellend, „aber natürlich besser als gar nichts“. headtopics.com

Küche in Schülerwohnheim Neunkirchen wurde ausgezeichnetVier Mal Gold für gesunde „Tut gut!“-Küche in Niederösterreichs Schülerwohnhäusern - etwa auch für Neunkirchen. Weiterlesen ⮕

SPÖ Wiener Neustadt und Neunkirchen: Petra Tanzler führt Liste anNationalrätin Petra Tanzler wird als Listenerste für die SPÖ Wiener Neustadt und Neunkirchen bei der Nationalratswahl antreten. Weiterlesen ⮕

Neue Kooperation zwischen Wölblings SchulenMusikschule und Sportmittelschule: Nach der Bläserklasse gibt es nun auch eine Singklasse. Weiterlesen ⮕

Russischer Mob stürmt Rollfeld wegen Flugzeug aus Israel – Grüne Kritik an Österreichs Abstimmung in UNOWir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens. Weiterlesen ⮕

Europawahl 2024: Grüne Abfuhr, rechter AufwindLaut einer ersten Prognosen geht sich trotz erstarkter Rechter im EU-Parlament künftig keine Mehrheit rechts der Mitte aus. Grünen und Liberalen drohen herbe Verluste. Weiterlesen ⮕

Kritik an ÖVP und Grüne: FPÖ drängt auf Erdgas aus dem WeinviertelFPÖ will rasche Nutzung des Gasfunds in Wittau, um weniger von Russland abhängig zu sein. Ukraine droht mit Ende der Durchleitung von Erdgas nach Mitteleuropa. Weiterlesen ⮕