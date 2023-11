Neumarkter Bürgermeister äußert sich zum Projekt 'Moar am Berg'

Der Neumarkter Bürgermeister Josef Maier (ÖVP) ist nicht erfreut, wenn er auf die örtliche Bürgerliste angesprochen wird. „Es ist noch viel zu früh, um Genaueres zu sagen“, sagt Maier. Gemeint ist das Projekt „Moar am Berg“. Es handelt sich um einen verfallenen Bauernhof mit rund fünf Hektar Grund in Traumlage im Ortsteil Mariahof. Das Anwesen gehört der Gemeinde, eine touristische Nutzung wird angestrebt.

Die Bürgerliste schreibt auf ihrer Facebookseite von einem großen Hotelprojekt mit „drei fünfgeschoßigen Gebäuden sowie mehreren kleineren Objekten." Maier bestätigt das nicht, er wisse nicht, woher die Liste das habe und lese deren Facebookeinträge nicht. Auf die Frage, wie der Stand der Dinge sei, antwortet Maier: „Es gibt einen Optionswerber, der mit möglichen Betreibern im Gespräch ist."

