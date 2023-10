Neumarkt kegelt Loosdorf aus dem Cup

er Favorit Loosdorf stolperte im Meistercup gegen beherzt kämpfende Neumarkter. Duo Wagner/Mikula machte den Unterschied.Die Vorzeichen waren klar. Gebietsligist Loosdorf war der Favorit gegen den 1.-Klasse-Klub Neumarkt. Doch die Heimischen erwischten die Gäste am flaschen Fuß. Bereits in der zehnten Minute scheiterte Matteo Wagner nach einem Alleingang am Loosdorfer Schlussmann Patrick Dallinger. In der 20. Minute gelang Wagner aber der Treffer.

Straninger; Grünberger, Blauensteiner (91. Ramsauer), Haziraj; Gundacker, Langthaler (70. Sambs), Schachner, Kramer; Grabner (70. Fuchs); Wagner (83. Stöger), Mikula (83. Reithner).Dallinger; Strizik (46. Unger), Robert Sivric (80. Wolfsberger) , Stefan Biber, Dörr (62. Luka Sivric); Haberl (46. Stern), Mayr (46. Matthias Biber); Gajdos, Rülling, Akbari; Henickl.

