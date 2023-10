Neulengbacher Gemeinderat tagte nur eine Viertelstunde

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ur sechs Punkte standen auf der Tagesordnung der öffentlichen Gemeinderatssitzung. Ein Dringlichkeitsantrag von Stadtrat Heiss von der Liste Heiss kam nicht auf die Tagesordnung. Alois Heiss forderte eine Aufhebung eines Gemeinderatsbeschlusses aus dem Vorjahr, in dem Gebührenerhöhungen beschlossen wurden.

Der Dringlichkeitsantrag wurde von allen anderen Fraktionen abgelehnt. Für Bürgermeister Jürgen Rummel ist keine Dringlichkeit gegeben, weil jetzt die Verhandlungen mit den Ländern laufen. „Wenn die Gemeinden etwas bekommen, dann erfolgt natürlich 1:1 eine Auszahlung an die Bürger“, betonte er. In der Dezember-Sitzung des Gemeinderats könne man über das Thema weiterreden. headtopics.com

Beschlossen wurden in der Sitzung die Sanierung eines Flachdaches bei einer Gemeindewohnung in der Wienerstraße und die Benennung eines Steiges in Tausendblum als „Blumensteig.“ Auch Arbeiten für die Errichtung eines Fahrbahnteilers an der B19 in Inprugg und eine Subvention für die Volkshochschule Neulengbach wurden beschlossen.

