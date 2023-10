Neues Buch von Katharina Grabner-Hayden: Mehr Lametta, Schatzi!

Es wäre nicht Katharina Grabner-Hayden, würde sie nicht jeder Situation etwas Belustigendes abgewinnen. In ihrem neunten Buch ist das Weihnachtsfest an der Reihe.„Mehr Lametta, Schatzi!“ heißt der Titel, der gute Unterhaltung verspricht. „Ich schreibe über den Kultur-Crash zwischen Wien und Mistelbach, wenn alle am Weihnachtstisch sitzen“, lacht die Höbenbacher Autorin.

„Ein Appell ans Mittelmaß muss immer erlaubt sein“, meint sie und nennt als Beispiel den Veganismus. Aber auch an künstliche Intelligenz (KI) und andere neue Technologien wagt sich die versierte Autorin heran. Am Ende bleibt der Zauber von Lametta und damit die Magie von Weihnachten, die Kinder oft viel besser kapieren.

Weiterlesen:

noen_online »

Tage des offenen Ateliers in KlosterneuburgMonochrome Zeichnungen zeigte Katharina Stiglitz in der Galerie Kranister. Weiterlesen ⮕

Theresa Prammer plaudert über ihr neues Buch„Schattenriss' ist der Titel des jüngsten Buches von Theresa Prammer, das im Haymon Verlag erschienen ist. Auf über 400 Seiten erzählt die Autorin in dem Kriminalroman von einer Verbrecherjagd in Wien. Weiterlesen ⮕

JC Wimpassing-Kämpferin Marlene Hunger holt RekordgoldMarlene Hunger krönt sich zum vierten Mal zur Staatsmeisterin und übertrifft damit sogar zwei Wimpassinger Judo-Größen. Silber für Lisa Grabner. Weiterlesen ⮕

Dirigentin Wincor und Komponistin Geißelbrecht: „Natürlich sind Traditionen wichtig“Dirigentin Katharina Wincor und Komponistin Flora Geißelbrecht sind sich einig: Die Frauen ihrer Generation haben aufgeholt. Ein Gespräch über despotische Männer, künstlerische Spiritualität und... Weiterlesen ⮕

'Endlich Nervenkitzel!' ÖSV-Stars heiß auf SöldenDer Ski-Weltcup geht wieder los! Vor dem Auftakt in Sölden trafen sich die ÖSV-Asse Katharina Liensberger und Marco Schwarz zum Doppelinterview. Weiterlesen ⮕

Vinophile VIERfalt im Weingut Thallern„Das Freigut Thallern ist in vielerlei Hinsicht besonders“, weiß dessen Geschäftsführerin Katharina Graner. Im Porträt: Spitzenwinzer Johannes Gebeshuber. Weiterlesen ⮕