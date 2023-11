Neuer Zufahrtsweg für das Freizeitzentrum Hausschachen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Der neue Weg zum Freizeitzentrum Hausschachenteich ist fertig. Darüber freuen sich Bürgermeister Patrick Layr, Stadtrat Alfred Huber, Gabriela Seidl, Gerhard Seidl und Stadtrat Wolfgang Walter.Das Freizeitzentrum Hausschachenteich mit dem Restaurant- und Hotelbetrieb, dem 18-Loch Golfplatz und der Badeanlage lockt immer mehr Menschen nach Weitra. Eine neue Zufahrt soll das Areal zusätzlich aufwerten.

Gerade an besucherstarken Tagen und für Wohnmobile war die Durchfahrt beim Viadukt der Waldviertelbahn bereits ein Problem, Lkw mussten gar über einen Schotterweg zufahren. Um das Problem zu lösen, fanden konstruktive Gespräche zwischen den Betreibern des Restaurant- und Hotelbetriebes, Gerhard und Gabriela Seidl, sowie der Stadtgemeinde Weitra statt. headtopics.com

Koordiniert wurden die Arbeiten von den Stadträten Alfred Huber und Wolfgang Walter. Der Kreuzungsbereich wird durch Fahnen und das Leitsystem optisch aufgewertet. Gabriela Seidl, Gerhard Seidl und Bürgermeister Patrick Layr freuen sich über das gelungene Projekt: „Das Freizeitzentrum entwickelt sich immer stärker zu einem touristischen Hotspot der Region. Gemeinsam wollen wir es weiterentwickeln. Der neue Zufahrtsweg ist ein wichtiger Schritt, um die Erreichbarkeit für Autos, Wohnmobile und Lkw zu verbessern.“

