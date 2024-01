Neuer Trainer beim SKN St. Pölten

Seit wenigen Tagen hat Philipp Semlic als neuer Trainer das Sagen beim SKN St. Pölten. Der Steirer schloss den UEFA-Pro-Lizenz-Kurs im Herbst als Klassenbester ab. Er drückte ausgerechnet mit seinem Vorgänger Stephan Helm die Schulbank. Wir baten ihn zum Interview. NÖN: Seit Montag trainiert der SKN unter seinem neuen Coach Philipp Semlic bei unwirtlichen Bedingungen. War's tatsächlich ein Kaltstart? Ja, es war kalt. Aber ich lasse da gar kein Geraunze gelten.

Jeder weiß, dass es bei uns im Winter kalt ist. Es gibt Dinge, die muss man akzeptieren. Kaltstart war es für mich und die Spieler aber trotzdem keiner. Ich habe mich bereits im Dezember mit jedem einzelnen Spieler persönlich getroffen. Es war mir wichtig, mich vorzustellen und zu erklären, worauf ich in der Zusammenarbeit Wert lege





