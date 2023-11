Neuer Roman von Richard Ford: „Mount Rushmore sehen und sterben“

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein.

Neuer Zufahrtsweg für das Freizeitzentrum HausschachenNeuer Weg macht Zufahrt zum Teich für Wohnmobile und Lkw leichter. Weiterlesen ⮕

Alpe-Adria-Master: NÖ-Team von Pressbaums Roman Lehner siegt in BrunnDas 21. Turnier Alpe Adria Master wurde nach zehn Jahren wieder in Österreich, und zwar in Brunn am Gebirge ausgetragen. Zum Schluss gelang die große Sensation und das vom Pressbaumer Roman Lehner zusammengestellte Team NÖ konnte erstmals in der AAM-Geschichte die Teamwertung vor Italien gewinnen. Weiterlesen ⮕

Neuer Wirt für Bad-Gastro in Wiener Neustadt gefundenAndreas Kainz von der „Taverna KaHof“ in Lanzenkirchen präsentierte sich bei Hearing am besten. Weiterlesen ⮕

Neuer Operativer Leiter des Einsatzkommando Cobra ernanntEin 55-jähriger Polizeibeamter wird ab dem 1. November 2023 neuer Operativer Leiter des Einsatzkommando Cobra. Er tritt die Nachfolge von Herrn Gulnbrein an, der im Februar in den Ruhestand ging. Der neue Leiter, Herr Wintersteiger, galt bereits zuvor als Favorit für diese Position und wurde im September von der Bestellungskommission vorgeschlagen. Das Cobra-Hauptquartier befindet sich in Wiener Neustadt. Weiterlesen ⮕

Oberösterreicher Rainer Wintersteiger wird neuer Cobra-KommandantDer 55-Jährige Braunauer übernahm bereits zahlreichen Führungsaufgaben bei der Cobra. Nun bekommt Wintersteiger die Leitung des Einsatzkommandos Cobra übertragen. Weiterlesen ⮕

Eine Prinzessin als neuer Star der spanischen MonarchieSpaniens Kronprinzessin Leonor feiert ihren 18. Geburtstag. Nach den Skandalen um den früheren Monarchen Juan Carlos gilt sie als neue Hoffnungsträgerin des Königshauses. Weiterlesen ⮕