Neuer Rekord: 125.000 Besucher im Thermalbad Vöslau

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Werbungit Anfang Oktober ging die Sommerfrische im Thermalbad zu Ende. Nun zog Leiterin Carina Hochebner eine erfolgreiche Bilanz.

Am 1. Oktober waren es noch 2.500 Besucherinnen und Besucher, die die Sonnenstrahlen im Thermalbad Vöslau genossen haben. Mittlerweile hat dieses aber seine Sommerfrische beendet und zieht mit einem neuen Besucherrekord eine gute Bilanz für 2023.

„Der Spätsommer war die beste Zeit im Thermalbad. Ab Mitte August hatten wir ideale Sommerfrische Temperaturen“, weiß Carina Hochebner, Leiterin des Thermalbades. Rund 125.000 Eintritte wurden verzeichnet, für die Einrichtung so viele wie noch nie. headtopics.com

Abseits des Badevergnügens wurde in der Saison noch einiges mehr geboten. So gab es zahlreiche Events, die die Sommermonate abwechslungsreich machten. So gingen fünf der insgesamt sechs geplanten Veranstaltungen des Literaturfestivals „Schwimmender Salon“ über die Bühne, vier davon waren ausverkauft. Abseits dessen gab es mit dem Kindertheater Heuschreck auch Programm für die jungen Gäste.

Während die Becken des Bades bereits ausgelassen wurden, sind die Sauna im Thermalbad sowie das Thermalbad Stüberl das ganze Jahr über geöffnet.

Weiterlesen:

noen_online »

125 Jahre NÖM in Baden gefeiertMit einem Rückblick und Ausblick des Erfolgsunternehmens feierte die NÖM AG in Baden 125 Jahre. Weiterlesen ⮕

Heimischer Tourismus im Aufwind: Neuer Rekord bei Nächtigungen im SeptemberIm Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Nächtigungen in Österreich um 5 Prozent. Über den ganzen Sommer hinweg war die Buchungslage gut. Weiterlesen ⮕

Trimmel mit Rekord, Laimer siegt als Bayern-'Sechser'Konrad Laimer schlug mit Bayern Galatasaray in Istanbul 3:1. David Alaba war bei Real nur Zuseher. Die Favoriten taten sich in der Königsliga schwer. Weiterlesen ⮕

Viel zu sehen bei neuer Ausstellung im Stadtkeller NeulengbachSkulptur + Objekt + Zeichnung + Malerei + Fotografie Weiterlesen ⮕

Neuer Wohn-Bonus bringt bis zu 1.100 Euro pro HaushaltWeil die Mittel nicht voll ausgeschöpft wurden, geht ein weiterer Bonus an den Start. Doch in einem Bundesland gibt es einen Haken. Weiterlesen ⮕

Nach Gemeinderatssitzung: Neuer Anlauf für BeschlussWeil nicht nur die ÖVP, sondern auch seine eigene Fraktion Zweifel signalisierte, brachte Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ) Vergaben für den Kindergarten-Zubau nicht zur Abstimmung. Daher muss der Gemeinderat schon bald erneut zu einer Sitzung zusammentreten. Weiterlesen ⮕